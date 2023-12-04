ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد نساجي في دوري أبطال آسيا.. مباريات اليوم

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد نساجي في دوري أبطال آسيا.. مباريات اليوم، يُمثل موعد مباراة الهلال السعودي ضد نساجي مازندران الإيراني، اليوم الإثنين 4 ديسمبر الجاري، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الموسم الحالي 2024-2023، إمكانية للتأهل بلا هزيمة.

ويلتقي الهلال مع نساجي، اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ويبحث الموج الأزرق عن فوز جديد في المجموعة الرابعة التي يتصدر ترتيبها.

ورغم تأهل الهلال رسميًا إلى دور الـ 16في بطولة دوري أبطال آسيا فإنه يدخل مباراة اليوم من أجل مواصلة مسيرة انتصاراته في البطولة القارية.

ومن جانبه يدخل نساجي مازاندران الإيراني مباراة اليوم بدون أية طموحات بعد تواجده في المركز الثالث في المجموعة وإخفاقه في التأهل إلى دور الـ 16 .

الهدف الوحيد الذي يسعى إليه نساجي الإيراني هو الخروج من مباراة اليوم بأقل الخسائر بعد الهزيمة الثقيلة التي ألحقها به الهلال في المباراة السابقة التي جمعت بين الفريقين بثلاثية نظيفة.

وحسم فريق الهلال السعودي تأهله إلى دور الـ16 منذ الجولة الماضية، بعدما تغلب على نافباخور الأوزبكي بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة بـ 13 نقطة، بينما يحتل نساجي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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ويسير فريق الهلال السعودي بشكل فني مميز في جميع البطولات، حيث لم يخسر في 22 مباراة متتالية، متطلعاً إلى تسجيل فوز جديد، يختتم به دور المجموعات من المسابقة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال السعودي ونساجي مازندران اليوم

من المقرر ان تقام مباراة الهلال ضد نساجي اليوم ضمن مباريات الجولة الاخيرة من عمر منافسات دور المجموعات ، وتنطلق صافرة الحكم لبداية احداث الشوط الاول في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض ، وتقوم قناة السعودية الرياضية بنقل اللقاء بشكل مجاني.

تشكيلة الهلال السعودي امام نساجي مازندران اليوم