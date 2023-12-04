الاهلي يدرس التعاقد مع موهوب الزمالك مجانًا

يدرس مسئولو النادي الاهلي في الفترة الحالية التعاقد مع أحد مواهب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وشهدت الساعات الماضية ظهور أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعد رفض اللاعب عبد الرحيم “إيشو” تجديد عقده مع القلعة البيضاء نظرًا لضعف المقابل المادي.

وعلم”كورة 365″ أن أحد وكلاء اللاعبين طرح اسم إيشو على النادي الاهلي من أجل التوقيع معه في الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر خاصًة أن عقده سينتهي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

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ويحق لـ إيشو التوقيع لأي نادِ يرغب في التعاقد معه بدايًة من الميركاتو الشتوي المقبل على أن ينضم إليه عقب نهاية الموسم الجاري.

ورفض نجم الزمالك الشاب حضور التدريبات الجماعية منذ فترة ليس بقصيرة الأمر الذي أدى غيابه عن المباريات الماضية للقلعة البيضاء.