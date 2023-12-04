الاتحاد الآسيوي يعاقب لاعب النصر السعودي

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا بمعاقبة علي لاجامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وقرر الاتحاد الآسيوي إيقاف لاجامي، مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بسبب طرده خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني، بالإضافة إلى تغريمه 1000 دولار.

يأتي ذلك بعد أن تم طرد لاجامي خلال مواجهة النصر السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بشكل مباشر، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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ومن المقرر أن يغيب علي لاجامي عن مواجهة النصر السعودي أمام استقلال دوشنبه في دور المجموعات، ثم مباراة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد فريق النصر لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء.

وضمن فريق النصر السعودي التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، بعدما تصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.