برشلونة يوضح حجم إصابة مدافعه أمام أتلتيكو مدريد

كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة إصابة مدافعه إينيجيو مارتينيز، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وحقق نادي برشلونة الفوز على منافسه أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني بهدف نظيف.

وقال بيان برشلونة عبر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، “الفحوصات الطبية تُظهر إصابة إينيجو مارتينيز فى العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

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وتعاقد الفريق الكتالوني مع إينيجو مارتينيز فى صفقة انتقال حر خلال شهر يوليو الماضي، بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو.

ويحتل البرسا المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في مناسبة واحدة.