وكيلة هالاند تتحدث عن الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي

تحدثت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي، عن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع السيتيزن.

وكانت بيمينتا قد كشفت في تصريح سابق لها أن رحيل هالاند عن مانشستر سيتي من المتوقع أن يتكلف مليار يورو في تصريح سابق.

وأشارت بيمينتا، في تصريحات لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن هناك تسريبات تحدثت عن شرط جزائي قيمته مليار يورو والذي حدده ريال مدريد للاعبه رودريجو.

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وأوضحت أنها عندما تحدثت عن هالاند فإنها كانت تقصد انتقال اللاعب بشكل عام والتي تشمل الأندية، والرعاة، والقمصان، مشيرة إلى أن الشرط الجزائي وسيلة لجعل الأندية تقول أنا من أقرر.

وتابعت: “إذا أراد هالاند مستقبلًاا هادئًا يجب أن نواجه بعضنا البعض ونتبادل الآراء، مع نادي مانشستر سيتي لرحيله إذا رغب ذلك “.

كما تحدثت عن إمكانية انتقال هالاند إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد التقارير التي أكدت أن اللاعب ينوي الانضمام الملكي، لكن سيحدث ذلك في 2025 وليس في صيف 2024، مشيرة إلى أنه لن يفعل شيئًا إلا إذا كان في مصلحته ومصلحة النادي.