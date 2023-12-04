رابطة الدوري السعودي تحدد موعد انطلاق الموسم الجديد 2024-2025

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعد انطلاق الموسم الجديد 2024/2025 من المسابقة المحلية، اليوم الإثنين.

وأكدت صحيفة “الرياضية”، أن رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، قررت انطلاق الموسم الجديد من الدوري المحلي يوم الخميس الموافق 22 من أغسطس 2024 المقبل.

وأصبحت بطولة الدوري السعودي للمحترفين محل اهتمام عشاق وجماهير كرة القدم حول العالم، لتواجد كوكبة من النجوم المتواجدين مع أندية المسابقة أمثال رونالدو وساديو ماني وفرمينيو وكريم بنزيما وغيرهم.

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وكانت الصفقات القوية التي أبرمتها الأندية من شأنها رفع القيمة السوقية لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي تجاوزت المليار يورو.

وتضم أندية الدوري السعودي للمحترفين كل من كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار دا سيلفا، ورياض محرز، ومالكوم، فضلًا عن سيرجي سافيتش، وإدوارد ميندي، وروبرتو فيرمينو، ومارسيلو بروزوفيتش، وغيرهم من النجوم.

ويتواجد الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي برصيد 41 نقطة، ثم النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.