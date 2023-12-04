"هو ممنوع اتكلم عليكم؟".. شوبير يرد على حسام حسن ويكشف تفاصيل "الخناقة" في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل المشادة التي حدثت داخل اتحاد الكرة المصري، بين حسام وإبراهيم حسن وممثل النادي المصري البورسعيدي، على خلفية الشكوى المقدمة لحل أزمة المستحقات.

وكان حسام حسن هاجم الإعلامي أحمد شوبير، في الأيام الماضية، واتهمه بالكذب في أخباره عن التوأم، على خلفية الحديث عن الأزمة مع مسئولي النادي المصري داخل مقر اتحاد الكرة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هقول تفاصيل جديدة بشأن أزمة حسام وإبراهيم حسن مع أحد مسئولي النادي المصري، بعد اللغط اللي حصل والكلام اللي طلع، لإني مش بقول حاجه غلط".

أوضح: "اتحاد الكرة كان حدد الأسبوع اللي فات موعد لنقاش الشكوى المقدمة، وحضر الكابتن حسام وإبراهيم، ومحامي النادي المصري، وتصادف في نفس اليوم مناقشة أيضا الشكوى المقدمة من الكابتن إيهاب جلال ضد النادي المصري".

أضاف: "حسام وإبراهيم حسن انفعلا بشكل قوي على محامي المصري، بعد كلامه أنه جاء من أجل شكوى إيهاب جلال وليس التوأم، وهو ما جعل إبراهيم حسن ينزعج بشدة، وحصل شد وجذب، وقال له أنت بتخصملي فلوس وانا مش موجود، ورد عليه المحامي والأمور كبرت".

أكمل: "اللي انا قولته وبقوله، لا داعي لمثل هذه المشادات، وعلى اتحاد الكرة حسم الأمور وفصلها سريعا، ومن له حقوق يحصل عليها، وده اللي انا قولته قبل كده".

أتم تصريحاته: "هل فيه ناس ممنوع أقول عليها أخبار؟، احنا ولا طعنا في حد ولا دوسنا على كرامة حد، الأمر غريب جدا، لكن في النهاية دي مهنتنا، ونسعى دائما وراء الخبر ومعندناش مشكلة مع اللي بيهاجم ويتكلم".