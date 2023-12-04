"16 مباراة على التوالي".. ليفربول يستعرض سلسلة مساهمات صلاح على ملعب الأنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

ساهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الفوز على فولهام بنتيجة 4-3، أمس الأحد، حيث صنع الهدف الثالث الذي سجله واتارا إيندو، على ملعب أنفيلد.

واستعرض الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "X" تويتر سابقا، سلسلة مساهمات صلاح على ملعب الأنفيلد التي وصل حتى الآن إلى 16 مباراة على التوالي.

وجاءت سلسلة مساهمات محمد صلاح في أنفيلد كالآتي:

إيفرتون - هدف

ولفرهامبتون - هدف

مانشستر يونايتد - هدفين وتمريرتين حاسمتين

أرسنال - هدف

نوتنجهام فورست - هدف

توتنهام - هدف

فولهام - هدف

برينتفورد - هدف

أستون فيلا - تمريرة حاسمة

بورنموث - هدف

أستون فيلا - هدف

وست هام - هدف

إيفرتون - هدفين

نوتنجهام - هدف

برينتفورد - هدفين

فولهام - تمريرة حاسمة

جدير بالذكر، انضم الجناح المصري إلى الريدز في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.