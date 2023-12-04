"هيجدد ويمشي".. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن أحمد فتوح ويشيد بحسين لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عفت نصار نجم الزمالك السابق مفاجأة بشأن تطورات ملف أحمد فتوح مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قرار إيقافه وعرضه للبيع.

وقال عفت نصار في لقاء تلفزيوني: "أحمد فتوح لن يلعب في صفوف الزمالك مرة آخرى، وهناك محاولات لتجديد عقده من أجل بيعه بمبلغ كبير".

أضاف: "قرار النادي بعرضه للبيع لن يتم التراجع فيه رغم كون فتوح أفضل ظهير أيسر في أفريقيا ولكن القرار تربوي وسوف يستفيد النادي منه لسنوات طويلة".

وأوضح: "سيتم حل مشكلة القيد وتسوية الغرامة المالية مع سبورتنج لشبونة، ومجلس الإدارة قادر على حل تلك الازمة سوى بوجود بعض الأشخاص القادرين على دفعه للنادي البرتغالي ومن ثم يقوم النادي بتقسيط المبلغ لهم.. معلوماتي أن فتح القيد مسألة محسومة بأي شكل من الأشكال، وهناك محاولات لتوفير فلوس لشراء لاعبين".

وأتم: "يجب الإشادة بتصريحات حسين لبيب بشأن التمسك بـ أحمد زيزو، وهو بالفعل من أصول نادي الزمالك".