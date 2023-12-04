"حان وقت تحقيق حلمي".. فيتور روكي يودع جمهور باراناينسي قبل الانتقال لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ودع البرازيلي فيتور روكي جماهير نادي أتلتيكو باراناينسي، في مباراة الفوز على سانتوس أمس الأحد، قبل الانتقال إلى برشلونة في شهر يناير المقبل.

وفي تصريحات نقلها "فابريزيو رومانو"، قال روكي: "لقد بذلت قصارى جهدي ولكن حان الوقت لتحقيق حلمي، والذهاب إلى برشلونة".

وأضاف: "أنا أعمل بفكري، أريد أن أكون متواضعاً في برشلونة، أريد أن أعمل بجد، وآمل أن أكون جاهزاً لهذا التحدي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البارسا".

وكان قد أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، انتقال فيتور روكي إلي برشلونة رسميا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.