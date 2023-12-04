الزمالك يستأنف تدريباته غدا لمواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، بميت عقبة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك حقق الفوز على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، أمس ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.