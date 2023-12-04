"4 نجوم مهددين بالغياب".. مفاجآت منتظرة في قائمة الأهلي لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه 4 نجوم في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شبح الغياب عن بطولة مونديال الأندية والتي ستقام بجدة في السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويشارك في البطولة 7 أندية وهي : إتحاد جدة السعودي المنظم أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. وأرو ريد ديمونز الياباني بطل أسيا وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف و مانشيستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والأهلي بطل أفريقيا.

وعلم الخليج 365 أن أنتوني موديست مهدد بالغياب ويحسم موقفه أشعة الرنين حيث يعاني الفرنسي من إصابة بشد فى العضلة الضامة.

عمرو السولية نجم الفريق وأحد قادته والذي عاد إلى الملاعب مهدد الآخر بالخروج من القائمة في حالة ضم موديست.

أحمد عبدالقادر هو النجم الثالث المهدد بالغياب عن المونديال بجانب صلاح محسن مهاجم الفريق.

ووفقًا لما تحصل عليه الخليج 365 فقد تأكد غياب كريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد الضاوي كريستو عن الفريق في مونديال الأندية.

وكان الأهلي قد أرسل قائمة مبدئية يوم 20 أكتوبر الماضي، ضمت 33 لاعبًا، سوف يقلصها اليوم إلى 23 لاعبًا، مع إمكانية إجراء أي تعديل فيها حتى قبل مباراته الأولى في كأس العالم للأندية بـ 48 ساعة، وذلك في حال إصابة أي لاعب، شريطة وجود تقرير طبي حديث. (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

طريق الأهلي

واتجه فلومينينسي إلى طريق الأهلي حسب قرعة البطولة، حيث قد يواجهه الفريق الأحمر حال تأهله إلى نصف النهائي.

وينتظر الأهلي في الدور الثاني الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين أوكلاند سيتي والاتحاد، وفي حال اجتاز الفريق المصري العقبة الأولى سيلعب نصف النهائي ضد الفريق البرازيلي.

جدول مواعيد كأس العالم للأندية

تقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

الدور الأول12 ديسمبر

المباراة 1: الاتحاد وأوكلاند سيتي، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الدور الثاني15 ديسمبر

المباراة 2: الأهلي والفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

المباراة 3: ليون وأوراوا ريد دياموندز، ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

نصف النهائي 18 ديسمبر

المباراة 4: فلومينينسي والفائز من المباراة 2، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

نصف النهائي 19 ديسمبر

المباراة 5: الفائز في المباراة 3 ومانشستر سيتي، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

تحديد المركز الثالث والنهائي 22 ديسمبر

المباراة 6 (تحديد المركز الثالث): الخاسر من المباراة 4 والخاسر من المباراة 5، ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

المباراة 7 (المباراة النهائية): الفائز من المباراة 4 والفائز من المباراة 5، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.