ماك أليستر يعلق على عودة ليفربول أمام فولهام

ياسر رشاد - القاهرة - علق ماك أليستر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على فوز الريدز أمام فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وأعرب أليستر عن سعادته البالغة من الفوز المثير لفريقه أمام فولهام في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بالأمس الأحد.

تصريحات أليستر

تحدث ماك أليستر في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، حيث قال: "بالطبع أحروت هدفًا جميلًا في ليستر مع برايتون ولكن لم يحُتسب، لذلك اعتبر هدف الأمس هو الأفضل في مسيرتي".

وتابع: "بدايتي التهديفية مع ليفربول ليست سيئة، رغم أن هذا هو أول أهدافي مع الفريق، لأنني عندما ألعب في مركز 6 لا أهتم كثيرًا بالأهداف أو صناعتها لأن لدي مهام أخرى".

بينما تطرق للحديث عن الهدف الذي أحرزه في شباك فولهام، فقال: "بعد تسديد الكرة، كان لدي معرفة من أنها هدف، لقد كان جميلًا للغاية".

بينما تحدث عن تأثير واتارو إيندو خلال مباراة الأمس، قال: "بالتأكيد مشاركته غيرت المباراة لصالحنا، خاصة بسبب هدفه والطريقة التي ساعدنا بها، لقد حقق التوازن الذي كنا نحتاجه، سعيد من أجله".

وعن هدف أرنولد، قال: "التسديد بالنسبة له يعد أمرًا سهلًا للغاية، يمكنه ركل الكرة بسهولة شديدة، وهذا في جميع الأهداف، ترينت لاعب مهم للغاية في ليفربول وللجماهير".

بينما تحدث عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، فقال: "نعرف مدى أهمية المواجهات في الشهر الحالي والمقبل، هما شهران مهمان بالنسبة لنا لنرى أين سنصل، نبحث عن القتال، نريد الفوز في كل مباراة".