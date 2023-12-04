هيثم عرابي يلمح لانتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن ملف عمر كمال عبد الواحد سيتم حسمه عقب مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة فى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هيثم عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عمر كمال عبد الواحد مازال لم يأتي له عرض رسمي من النادي الأهلي ووليد دعبس منفتح على كل العروض ووقت ما يكون هناك عرض رسمي سيكون هناك بالطبع تحرك.

وأضاف:" عمر كمال عبد الواحد أبلغ النادي رغبته وعقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد وأمور مختلفة.

وتابع:" رغبة اللاعب هي التي ستحسم كل شئ ، ولذلك بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد فى الأمر.

وأتم:" أعتقد عدد كبير يعلم رغبة عمر كمال عبد الواحد.

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