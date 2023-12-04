تفاصيل أقوال حسين الشحات أمام النيابة في واقعة صفع الشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - قام حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنفي أنه اعتدي بالسب والضرب على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، خلال مثوله أمام النيابة العامة، اليوم، الاثنين، للتحقيق معه بسبب تلك الواقعة.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت الشحات وهو يقود بالاعتداء بالضرب على الشيبي، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، في نهاية الموسم الماضي بمسابقة الدوري الممتاز.

وأخلت النيابة العامة، سبيل حسين الشحات، اليوم، الاثنين، على ذمة القضية بعدما أنكر الاعتداء على محمد الشيبي، وطلب شهادة عدد من لاعبي الأهلي وهم محمود كهربا ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر رغم عدم حضورهم للواقعة طبقا لما أظهرته الكاميرات التي التقطت الواقعة.

وحضر الشحات اليوم التحقيقات في النيابة العامة في قضية الشيبي، وتواجد الشحات بصحبة محاميه أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب الذي يسانده في القضية المرفوعة من جانب المغربي محمد الشيبي.

وقال الشحات لجهات التحقيق إنه لم يوجه أي شتائم للاعب بيراميدز، مؤكدا أن ما حدث كان مجرد نرفزة ملعب بسبب ضغوط المنافسة بين الفريقين.