ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا،بث مباشر مباراة الاتحاد وسباهان.. يترقب عشاق الكرة العربية والسعودية المواجهة المرتقبة والقوية بين الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني في دوري أبطال أسيا اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، علي ملعب ستاد مدينة المك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا، رفقة أندية القوة العراقية، وأجمك.

موعد مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

تقام مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب الملك عبد العزيز وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2023-24.

مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويستضيف اتحاد جدة نظيره سيباهان في مواجهة عنوانها «عودة النجم الدولي المصري أحمد حجازي»، بعد شفاءه من إصابة الرباط الصليبي، فمن المقرر أن يشارك في مواجهة الليلة لتأكيد قدرته على العودة قبل خوض غمار منافسات كأس العالم للأندية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وسباهان | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وسباهان | من هنــــا

وضمن اتحاد جدة التأهل رسميًا للدور ثُمن النهائي بعد فوزه على أجمك الأوزبكي 2- 1، ويحتاج للتعادل فقط للبقاء في صدارة المجموعة، أما الخسارة فستعيده للمركز الثاني.

ويسعى فريق الاتحاد السعودي إلى الفوز في مباراة اليوم على نظيره سباهان، من أجل تأكيد صدارته للمجموعة، بعد تأكد تأهله للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أسيا، في الوقت الذي يسعى ممثل إيران تحقيق نتيجة طيبة أمام النمور.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

تذاع مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports AFC 2.