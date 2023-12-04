دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على نساجي الايراني في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح لاعبو الهلال السعوي في انهاء الشوط الاول أمام نظيره نساجي الإيراني بهدف دون رد، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023- 2024.

سجل الزعيم هدف التقدم عن طريق اللاعب ميشيل ديلجادو في الدقيقة الرابعة من عمرالشوط الأول، في المباراة التى تقام حاليًا على ملعب مدينة الامير فيصل بن فهد الرياضية.

تشكيل الهلال أمام نساجي في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري.

في الهجوم: عبد الله الحمدان – صالح الشهري – ميشايل.

ويعتلي الهلال صدارة ترتيب المجموعة الرابعة حتى في حال تعثره أمام نساجي كونه يتفوق بالمواجهات المباشرة أمام وصيفه، فريق نافباخور الأوزبكي، الذي يحتل المركز الثاني بعشر نقاط مقابل 13 نقطة للهلال.