القوة الجوية العراقي يودع دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أجمك الأوزبكي

ياسر رشاد - القاهرة - ودع فريق الكرة الأول بنادي القوة الجوية العراقي بطولة دوري أبطال آسيا، بتحقيقه فوزا معنويا بالدور ثمن النهائي على حساب أجمبك الاوزبكي بنتيجة 3 ـ 2.

أهداف المباراة

تقدم لاعبو القوة الجوية العراقي بالهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب سعد عبد الأمير بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واضاف الهدف الثاني عن طريق اللاعب كوفي أتشو بتسديدة متقنة مستغلا خطأ حارس مرمى الضيوف في التمرير.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 42، عن طريق محمد قاسم من تسديدة قوية بعد هجمة مرتدة سريعة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3 / صفر.

وشهد الشوطالثاني احراز أجمبك الأزبكى هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء عن طريق ماركوموفويتش، وأضاف الهدف الثاني اللاعب مارتن بواكى فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لتنتهى بنتيجة 3 ـ 2.

ويقع القوة الجوية العراقي في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق الاهداف خلف سباهان الثاني، بينما يتصدر الاتحاد السعودي المجموعة برصيد 12 نقطة.