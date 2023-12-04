كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة ساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من، عمر عبدالقادر أرتان حكم ساحة، ويعاونه، سليمان بشير مساعد أول، وعلي محمد مهاد مساعد ثاني، وأحمد حسن حسين حكم رابعا، الإريتري لويلسيجيد جبراميشيل مراقباً للمباراة، والليبي محمد عبدالله محمد مراقباً للحكام .

جدير بالذكر أن فريق الزمالك حقق الفوز على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط متصدرا ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.