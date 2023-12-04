"أنا الوحيد اللي عملت فيه كده على الهواء".. الطيب يكشف رسالة حسام حسن بعد تهديده لـ "شوبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المعلق المصري، أحمد الطيب، رسالة حسام حسن له، بعدما ذكر اسمه في الهجوم على الإعلامي أحمد شوبير، خلال الأيام الماضية.

وكان حسام وإبراهيم حسن قدما شكوى ضد النادي المصري البورسعيدي، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم، وتواجدوا في الاتحاد المصري لكرة القدم الأيام الماضية، في وجود محامي النادي البورسعيدي، ودخول في مشادة قوية.

وهاجم الإعلامي أحمد شوبير، التوأم بعد هذا الفعل، مؤكدا أن اتحاد الكرة لابد وأن يتدخل، ويمنع مثل هذه التجاوات، مؤكدا أن ما حدث لا يليق بتاريخ حسام وإبراهيم حسن.

ومن جانبه رد حسام حسن وهاجم "شوبير" بقوة عبر برنامج تلفزيوني قائلا: "شوبير كل أخباره غلط، واحنا مش المعلق أحمد الطيب هنحدفك بحاجة في الأستوديو، لابد من احترام تاريخنا".

وكتب أحمد الطيب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "حسام حسن كلمني أمس في قطر، وقالي أنت عارف كم أحترمك ونحن علاقتنا ممتازة، أوعى تفهم الكلام غلط، رديت عليه وقولتله أكيد انت وإبراهيم حبايبي جدا".

أضاف: "وقولت لحسام أن هذا الشخص فقط أحمد الطيب فعل فيه ما يفعله غيره، على الهواء أمام الملايين، واتهمته على طول الخط بأنه كاذب، وهو نفس الشخص الغير مرغوب فيه من الجميع فالكل يكرهه وأولهم جماهير الأهلي وكذلك جميع زملائه من لاعبين وإعلاميين".