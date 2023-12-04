بعثة ساجرادا الأنجولي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن تصل إلى القاهرة في العاشرة والنصف صباح غداً الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساجرادا الأنجولي، استعداداً لخوض مباراة الزمالك في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وسيكون مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة الفريق الأنجولي من أجل إنهاء إجراءات دخول الفريق الضيف.

وحقق فريق الزمالك الفوز على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتصدر نادي الزمالك المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.