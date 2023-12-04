"بلغنا رغبته".. هيثم عرابي يكشف تطورات رحيل عمر كمال: هؤلاء يعلمون وجهته

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، تطورات ملف رحيل عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد عر كمال مع نادي مودرن فيتشر، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال "عرابي" في برنامج إذاعي: ملف رحيل عمر كمال من فيوتشر سيتم حسمه عقب مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة فى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف: "لم يأتي عرض رسمي من النادي الأهلي، لضم اللاعب، ووليد دعبس منفتح على كل العروض، ووقت ما يكون هناك عرض رسمي سيكون هناك بالطبع تحرك".

وأوضح:"عمر كمال عبد الواحد بلغنا رغبته، وبعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد وأمور مختلفة، خاصة وأن رغبته هي التي ستحسم كل شئ".

وأتم تصريحاته: "ننتظر بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد في الأمر، وأعتقد عدد كبير يعلم رغبة عمر كمال عبد الواحد".