شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفي الاسكواش تختار على فرج أفضل لاعب فى شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" اختيار البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً للرجال، أفضل لاعب فى شهر نوفمبر الماضي، وذلك عقب تتويجه ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش خلال الشهر الماضي، كما أعلنت الرابطة أيضاً اختيار البلجيكية نيلي جليس المصنفة الخامسة للسيدات كأفضل لاعبة عن الشهر الماضي عقب تتويجها بذات البطولة. وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر ديسمبرالجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي. وشهد تصنيف الأسبوع الجاري تراجع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للمركز الرابع، بينما تقدم النيوزيلندي بول كول إلى المركز الثالث، عقب تتويجه مؤخراً ببطولة هونج كونج للاسكواش. 1ـ علي فرج 2ـ البيروفي دييجو إلياس 3ـ النيوزيلندي بول كو 4ـ مصطفى عسل 5ـ الإنجليزي محمد الشوربجي 6ـ كريم عبد الجواد 7ـ مازن هشام 8ـ الإنجليزي مروان الشوربجي 9ـ طارق مؤمن 10ـ الويلزي جويل مكين

نيللي



علي فرج

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز