شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد الفوز على سوار الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزاً كبيراً على سوار الغينى في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، برباعية نظيفة، ليعتلى الفارس الأبيض صدارة المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

1- الزمالك 6 نقاط

2- ساجرادا الأنجولى 3

3- أبو سليم 3

4- سوار الغينى 0

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى في الجولة الثامنة من بطولة دورى nile ، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد السلام.

ويعود آخر فوز كبير حققه الزمالك أفريقيًّا على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وبعد الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقامة حاليًا أصبح الزمالك الأقوى هجومًا بتسجيل 5 أهداف متساويًا مع الأفريقي التونسي، ولم يسكن شباك الفارس الأبيض أي هدف حتى الآن، في المقابل سكن شباك الأفريقي هدف وحيد.