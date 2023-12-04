شكرا لقرائتكم خبر عن مكي بعد ثلاثية طنطا: تخطينا منافسا قويا ودوري المحترفين لا يقل إثارة عن الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فرقه اليوم علي طنطا بثلاثة اهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من دوري المحترفين.

وقال محمد مكي فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن الفوز تحقق على حساب منافس قوي يمتلك مديرا فنيا على أعلى مستوى، بخلاف الخبرة والتجانس اللتين يتمتعان بهما فريق طنطا، مشددا على أن جميع لاعبي الحرس قدموا مباراة كبيرة ولم يدخروا جهداً للحصول على نقاط المباراة الثلاث.

وأضاف مكي أن المنافسة في دوري المحترفين تجعله من المسابقات الصعبة، ولا يقل إثارة عن الدوري الممتاز دوري nile ، وأنه حتي هذه اللحظة لم يتم تحديد أصحاب المراكز الأولى فى الجدول بعد مرور 11 جولة.