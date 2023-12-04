شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً تفصل محمد فوزى عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى من المشاركة في تدريبات الدراويش، حيث ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى، ويواصل الحارس الغياب عن مباراة الدراويش مع البنك الأهلى المقبلة.

ويعانى محمد فوزى من الإصابة بالتهابات في الركبة اليسرى والتي حرمته من المشاركة في مباريات الإسماعيلى الماضية، ويواصل برنامجه العلاجى والتأهيلى ليكون جاهزا لمباريات الإسماعيلى المقبلة.

ويحتاج محمد فوزى لأسبوعين على الأقل لإنهاء برنامجه التأهيلى تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال، والدخول في التدريبات الجماعية، ليكون جاهزا لتدعيم صفوف الدراويش .

يختتم فريق الإسماعيلى، بقيادة ايهاب جلال، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة دوري Nile.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير اليوم ثم يعلن ايهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا اليللة.

ويفتقد فريق الإسماعيلى خدمات مدافعه محمد هاشم أمام فريق البنك الأهلى، بعد حصوله على كارت أحمر أمام بيراميدز في المباراة الماضية بعد حصوله على إنذارين خلال اللقاء

وخسر الإسماعيلى أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورىnile.

افتتح التسجيل ياو أنور للإسماعيلى فى الدقيقة 12 من عمر المباراة قبل أن يتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز فى الدقيقة 66،قبل أن ينتزع فخرى لاكاى التقدم للفريق السماوى فى الدقيقة 86.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي فى 7 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 5 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.

وعقد إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، اجتماعاً مع لاعبيه لحثهم على استعادة الانتصارات فى مواجهة البنك الاهلى المقبلة. ويطالب إيهاب جلال لاعبيه بضرورة استعادة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها استمرار نزيف النقاط.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف.