شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ساجرادا الأنجولى تصل القاهرة صباح الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل إلى القاهرة في العاشرة والنصف صباح غد، الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساجرادا الأنجولي، استعداداً لخوض مباراة الزمالك فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وسيكون مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك فى استقبال بعثة الفريق الأنجولي من أجل إنهاء إجراءات دخول الفريق الضيف.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.