مانشستر سيتي يواجه خطر فقدان اللقب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط ولا يريد أن يتوقف خلال الفترة الحالية، فالفريق تعادل من جديد، وهذه المرة أمام توتنهام في مباراة تسيدها بالكامل.

وقبل المباراة خرج بيب جوارديولا وطالب جماهير مانشستر سيتي بالحضور لملعب المباراة من أجل الاستمتاع بها، مؤكدا أنه سيكون هناك الكثير من الأهداف، بحسب موقع جول الرياضي.

وكان بيب محقا، فهو رجل يعرف خصمه جيدا، ويعرف الضرر الذي يستطيع أن يحلقه بهم، لكنه على الأرجح لم يكن يعرف أنه سيتلقى نفس عدد الأهداف التي سيسجلها.

الثالثة على التوالي

وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي يتقدم فيها مانشستر سيتي في هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ثم يتعادل الخصوم.

وأكد الموقع أن مانشستر سيتي بدأ يفقد الهيبة والشخصية التي تمتع بها طوال سنوات ومنحته لقب الدوري الإنجليزي من قبل على حساب نفس المنافسين.

لا يمكن لفريق يريد الحصول على لقب دوري ويدافع عن ثلاثية تاريخية أن يخسر تقدمه بهذا الشكل في أغلب المناسبات مؤخرا.

وبالحديث عن فقدان التقدم، فليست تلك هي المرة الأولى التي يفقد فيها مانشستر سيتي النقاط أمام توتنهام أيضا وهو الطرف الأفضل في المباراة.

لقد تكرر ذلك في مباراة مايو الماضي، وقبلها في فبراير 2022، ومن قبلهم في أغسطس من نفس العام.

ضعف الجانب الدفاعي

لا تحتاج لأن تكون محللا عبقريا أو رجلا متمرسا في كرة القدم حتى تفهم منذ اللحظة الأولى أن دفاع مانشستر سيتي يعاني بشكل واضح.

ما الذي كان يفعله آكي في كرة الهدف الثالث، هل يعلم أنه مدافع؟ هل لديه علم أنه عليه أن يقفز، هل يدرك أنه كان في وضع أفضل من مهاجم توتنهام؟ تلك ليست كلماتي، بل كلمات روي كين في تحليله للمباراة.

كما أظهر رودري سذاجة في كرة الهدف الثاني، كيف يمكن لصاحب هدف نهائي دوري الأبطال أن يقع في خطأ مثل ذلك ويترك الطريق مفتوحا أمام هجوم توتنهام بسبب حركة واحدة من سون؟!

لقب الدوري في خطر

وعلى الرغم أن فارق النقاط ليس كبيرا، وأن مانشستر سيتي قادر على العودة والسنوات الماضية أثبتت ذلك ليس مرة واحدة لكن عدة مرات، لكن يبدو أن مانشستر سيتي قد شبع من البطولات، وأن الشغف نحو تحقيق المزيد قد اختفى، والفريق في حاجة إلى تجديد دوافعه.

وحال استمرت تلك الحالة فكل من ليفربول وآرسنال لن يرحموا مانشستر سيتي، حتى لو كانت مواجهات الأخير المقبلة أسهل نوعا ما.

نزيف النقاط

مانشستر سيتي حقا في خطر لو استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، وفي حاجة لتجديد الدوافع كما ذكرنا سابقا ولتحسين دفاعه بشكل فوري.

عمر الدوري الإنجليزي رغم طوله إلا أنه قصير ولا يمكن لفريق فيه أن يفقد كل تلك النقاط بشكل متتال ويفكر في العودة للمنافسة وحصد اللقب.

لذلك فكلما أسرع بيب جوارديولا في تحسين وضع فريقه وحل مشاكله كانت له فرصة في المنافسة على اللقب، حتى وإن كان لا يسأل عن خسارة نقطتين وحتى لو كان فريقه قد وصل لمرمى الخصم عدة مرات ومنهم كرتين في القائم.