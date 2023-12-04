شكرا لقرائتكم خبر بدء المرحلة الثانية من بيع تذاكر «يورو 2024 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت مرحلة ثانية من عملية بيع التذاكر، الخاصة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، أمس، حيث سيتم إتاحة مليون تذكرة لمباريات دور المجموعات لجماهير الـ21 منتخبا التي تأهلت للبطولة، حتى يوم 12 ديسمبر الجاري.

وسيحصل كل اتحاد وطني على عشرة آلاف تذكرة لكل مباراة من المباريات الثلاثة لمنتخباتهم في دور المجموعات بالبطولة التي تقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وستحدد قرعة ستجرى في يناير المقبل من سيحصل على التذاكر، وذلك عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وذلك بعد بدء المرحلة الثانية من بيع التذاكر، عقب إجراء قرعة دور المجموعات السبت.

وتتراوح أسعار التذاكر من 30 يورو إلى 200 يورو (33 دولار إلى 218 دولار)، فيما تم تسعير تذكرة المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وأسكتلندا لتتراوح ما بين 50 يورو إلى 600 يورو.

وهناك بعض التذاكر القليلة المتاحة من المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر، حيث كان هناك 1.2 مليون تذكرة متاحة للبيع، علما بأن التذاكر المتبقية لم يتم دفع ثمنها.

وستكون هناك مراحل أخرى لبيع التذاكر في العام المقبل لجماهير المنتخبات الثلاثة التي ستتأهل عبر الدور الفاصل فيمارس المقبل، ولمباريات الأدوار الإقصائية.