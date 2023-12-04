أرسنال يسعى لتعزيز صدارته على حساب لوتون تاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق أرسنال لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يحل ضيفا ثقيلا على لوتون تاون اليوم في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، ويطمح للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم

2003 / 2004.

وتبدو مهمة لاعبي أرسنال ومدربهم ميكيل أرتيتا سهلة على الورق، في ظل معاناة فريق لوتون تاون الذي يقع على حافة الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط حققها من فوزين وثلاث تعادلات مقابل تسع هزائم.

مواصلة الصحوة

يأمل الإسباني أرتيتا، مدرب أرسنال استغلال معاناة مضيفه في التشبث أكثر بقمة الترتيب ومواصلة الصحوة القوية بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة.

وحذر أرتيتا لاعبيه بعد الفوز على وولفرهامبتون 2 / 1 في الجولة الماضية برسالة صريحة مؤكدا أن «مباراة لوتون تاون صعبة ومهمة»، ونبه أيضا على أن التحدي الأكبر هو تحمل الضغط ومواصلة الانتصارات في ظل ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام بين مواجهات الدوري ودوري أبطال أوروبا.

أضعف خط هجوم

في المقابل، يعاني فريق لوتون تاون لكونه ثاني أضعف خط هجوم في الدوري الإنجليزي بتسجيله 13 هدفا فقط، بينما استقبل مرماه 26 هدفا، ولم يحقق سوى الفوز في مباراة واحدة في آخر خمس جولات مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم.

ومع ذلك يرفع الفريق شعار التحدي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتكون بداية جديدة لانطلاقة الفريق للابتعاد أكثر عن شبح الهبوط.

صدام قوي

يقام غدا صدام قوي بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي على ملعب أولد ترافورد، حيث يخوض الفريقان اللقاء بدافع تحسين موقعهما في جدول الترتيب.

يأمل مانشستر ومدربه الهولندي إريك تن هاج في استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام إيفرتون في الجولة الماضية، والتي كسرت سلسلة ثلاثة انتصارات متتالية، ليتجمد رصيد الشياطين الحمر عند 24 نقطة في المركز السابع.