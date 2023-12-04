فيليكس: هدفي أمام أتلتيكو مدريد رد اعتبار

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واعترف مهاجم فريق برشلونة أنه لم يكن يخطط للاحتفال أمام أتلتيكو مدريد حال تسجيله هدفا، والذي اعتبره بمثابة «رد اعتبار»، مؤكدا أن احتفاله كان عفويا، ومشيرا إلى أنه شعر براحة عما كان مر به في الصيف.
وعانى فيليكس في الصيف المنقضي مع أتلتيكو مدريد، تحت قيادة دييغو سيميوني، وضغط من أجل الرحيل، وهاجمه مدربه الأرجنتيني، مؤكدا أنه لا وجود لأي لاعب أكبر من النادي.
وقال فيليكس في تصريحات عبر موندو ديبورتيفو الكتالونية «لقد كان احتفالا عفويا يتعلق فقط بحرارة المباراة؛ لكنه كان مريحا لي بعد كل ما مررت به في الصيف الماضي».
واستكمل المهاجم البرتغالي «الأشخاص المقربون مني فقط يعرفون كيف سارت الأمور، أسرتي تحديدا كان الهدف راحة لهم».
وأضاف «أنا دوما محور الحديث؛ لكنني هادئ، لا ألتفت لما يقولون وأؤدي عملي، أجتهد يوميا كي أتطور، أستمتع مع زملائي في الفريق الذي أحسن استقبالي».
وتابع «لقد واجهنا فريقا يملك خبرة كبيرة؛ لكننا حققنا انتصارا هاما للغاية من أجل استعادة الثقة مجددا، الآن في انتظارنا مباراة صعبة وعلينا التركيز فيما هو قادم».
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