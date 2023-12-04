شكرا لقرائتكم خبر سواريز يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد انتهاء فترته مع نادي غريميو البرازيلي، تحدث النجم الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة وليفربول سابقًا، عن خططه في الفترة المقبلة بمسيرته الكروية.

وكان المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا قد انضم إلى صفوف الفريق البرازيلي في يناير الماضي، بصفقة انتقال حر بعد رحيله عن ناسيونال مونتيفيديو الأوروغواياني، قبل أن ينتهي عقده هذا الشهر مع انتهاء الموسم الكروي في البرازيل.

وأشار المهاجم السفاح إلى احتمالية أخذه قسطا من الراحة بعد موسم شاق صعب شارك خلاله في عدد من المباريات، على أن يحدد بعد ذلك واجهته المقبلة، وسط أنباء باقترابه من الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، ليرافق زميله السابق ليونيل ميسي.

وأكد سواريز في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، عن احتياجه الراحة لبعض الوقت والاستمتاع بعائلته قبل أن يتخذ قراره النهائي. وقال عن مستقبله «أشعر بالألم، جسدي يتحدث نيابةً عني.

أريد أن أستمتع ومن ثم أقرر بنفسي بعد مسيرة طويلة»، مضيفا: «أحتاج إلى الراحة والاستمتاع مع عائلتي.. ومن ثم يعرف القدر أين سأكون في المستقبل».

ويعد النجم الأوروغواياني أبرز اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بالانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي أخيرا، ليلتحق بزملائه السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس وخوردي ألبا، إلّا أن اللاعب لم يؤكد ذلك بعد.

وكان سواريز قد رحل عن النادي الكتالوني في صيف 2020 بعد 6 مواسم قضاها الهداف، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد لمدة موسمين، ومن ثم الرحيل عن أوروبا والعودة إلى ناديه السابق ناسيونال مونتيفيديو الذي بدأ مسيرته معه، والانتقال لغريميو بعد ذلك.