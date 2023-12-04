ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد ضد سباهان في دوري أبطال آسيا بث مباشر يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستشهد صراع كبير بين الفريقين.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

يلتقي الاتحاد مع سباهان الإيراني، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2023-24.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وسباهان | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وسباهان | من هنــــا

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مشاهدة مباراة الاتحاد ضد سباهان في دوري أبطال آسيا بث مباشر

وضمن فريق الاتحاد التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام نظيره أجمك الأوزبكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الناري الذي جمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

ويأمل جمهور الاتحاد في تحقيق الانتصار والتقدم نحو حصد لقب دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، رغم صعوبة موقفه على أثر الظروف التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية، لكن العميد محظوظ وبقوة بوجود جالاردو المدير الفني للنمور حينما يقدم أداء تدريبي مميز وحقق العديد من البطولات القارية منها 3 ريكوبا سود أمريكانا، 2 كوبا ليبرتادوريس و1 كوبا سود أمريكانا.