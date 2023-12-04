ياسر إبراهيم يؤدي جلسة في "الجيم" على هامش مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض ياسر إبراهيم، مدافع المارد، جلسة علاج طبيعي في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ‏ملعب مختار التتش بالجزيرة‎.‎

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن حالة مدافع مطمئنة للغاية، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.‎

وقام لاعبي الفريق بتأدية تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

الجدير بالذكر أن الأهلي عاد إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.