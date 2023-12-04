بمشاركة حجازي .. اتحاد جدة يهزم سباهان أصفهان ويتاهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فوزًا كبيرًا علي مضيفه فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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وتقدم العميد بأول أهداف اللقاء عن طريق صالح العمري في الدقيقة 14 من عمر المباراة، ثم تعادل الفريق الإيراني بأقدام رامين رضائين في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني.

وقبل نهاية اللقاء خطف جوتا هدف الفوز الثاني للعميد في الدقيقة 70 .

وبهذة النتيجة يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا برصيد 15 نقطة، يليه سباهان أصفهان برصيد 10 نقاط.

ليتأهل اتحاد جدة إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا متصدرا لمجموعته .

وخاض العميد مباراة اليوم بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: زكريا هوساوي – لويز فيليبي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو – فيصل الغامدي – صالح العمري – مروان الصحفي.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – جوتا.

