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قائمة الإسماعيلي لمباراة البنك الأهلي في دوري نايل

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الإسماعيلي قائمة الدوري استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 .

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في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

في خط الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، إياد العسقلاني، محمد دسوقي، حمدي النقاز، كريم عرفات، عبدالله محمد

في خط الوسط: نادر فرج، صالح جمعة، محمد حسن، محمد بيومي، عماد حمدي، عمر الساعي، محمد عبد السميع، عمرو السعيد

في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، ياو أنور، باسم مرسي
 

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي  البنك الاهلي في  المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.
 

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