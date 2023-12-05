شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي يزور كامل أبو علي فى فرانكفورت للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، بمقر إقامته بمدينة فرانكفورت الألمانية، المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادى الإسماعيلى، والعميد أحمد النجار عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم؛ للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية مؤخرًا.

من جهته وجه كامل أبو علي الشكر إلى المهندس نصر أبو الحسن والعميد أحمد النجار وذلك بعد حرصهما على زيارته للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن تلك الزيارة تعكس بما لا يدع مجالا للشك العلاقة الطيبة التي تجمع رئيسي الناديين الشقيقين واللذين يرتبطان بعلاقة طيبة على مدار تاريخهما الطويل.