شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد يحصل على جائزة رجل المباراة فى لقاء سموحة وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فادى فريد مهاجم سموحة على جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو والتى أقيمت منذ قليل وانتهت لصالح الموج الأزرق بهدفين مقابل هدف في بداية الجولة الثامنة دورى NILE .

واستطاع فادى فريد فور نزوله مع بداية الشوط الثانى من ترجيح كفة فريقه بإحراز هدفين متتالين في الدقيقتين 53 و 59 من عمر المباراة .

كان وليد فرج تقدم لفاركو في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول، وتعادل البديل فادى فريد لسموحة في الدقيقة 53، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 59، ليرتفع رصيد الموج الأزرق إلى 12 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب ويرتقى للمركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 5 نقاط وما زال في المركز الرابع عشر.

الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين، وظهرت رغبتهما في تحقيق الفوز؛ من أجل تحسين مركزيهما في جدول ترتيب الدورى؛ فسموحة يبحث عن الفوز الغائب من فترة طويلة، بينما يعانى فاركو من سوء توفيق خلال المباريات الماضية منذ قدوم خالد جلال المدير الفني الحالي للفريق، على الرغم من الجهد المبذول طوال الفترة الماضية.

الشوط الثانى

تبدل الحال تماما في الشوط الثانى بعد التغييرات الجيدة التي أجراها أحمد سامى على تشكيلة سموحة، وعلى رأسها فادى فريد في الجانب الهجومى، حيث استطاع إحراز هدفين متتاليين بمهارة خاصة، خطف بهما نقاط المباراة لفريقه.