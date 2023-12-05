شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على سموحة بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فاركو على سموحه بهدف دون مقابل في الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية في مستهل مباريات الجولة الثامنة لدورى NILE.

أحرز هدف فاركو وليد فرج في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة زميله محمد شريف من داخل منطقة الجزاء وصلت للاعب الذى لم يجد أي صعوبة في إيداعها المرمى الخالى من حارسه.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين، وظهرت رغبتهما في تحقيق الفوز؛ من أجل تحسين مركزيهما في جدول ترتيب الدورى؛ فسموحة يبحث عن الفوز الغائب من فترة طويلة، بينما يعانى فاركو من سوء توفيق خلال المباريات الماضية منذ قدوم خالد جلال المدير الفني الحالي للفريق، على الرغم من الجهد المبذول طوال الفترة الماضية.

يذكر أن سموحة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فاركو المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.