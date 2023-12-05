شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأول للجولة الـ11 لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت 7 مباريات من اليوم الأول لدورى القسم الثانى أ "المحترفين"، وتتبقى 3 مباريات، تقام غدا، حيث يستضيف القناة نظيره أبو قير للأسمدة، بينما يخرج وادى دجلة لمواجهة جمهورية شبين، ودكرنس مع السكة الحديد.

حرس الحدود – طنطا

استطاع حرس الحدود في تحقيق الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثانى مؤقتا برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 15 نقطة في المركز التاسع.

بتروجت – بروكسى

نجح بتروجت في تحقيق أكبر فوز اليوم على حساب بروكسى بثلاثية نظيفة ليعتلى صدارة جدول الترتيب منفردا برصيد 23 نقطة، بينما توقف رصيد الخاسر عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

مكادى – لافيينا

نجح لافيينا في تحقيق أغلى ثلاث نقاط له خلال الموسم الحالي بالفوز خارج ملعبه على مكادى بهدف دون مقابل، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 12 نقطة في المركز الـ15.

النجوم – النصر للتعدين

حقق النجوم فوزه الثانى خلال الموسم الحالي على حساب النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ17، بينما تجمد رصيد التعدين عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وى – مصر المقاصة

فاز WE على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف بعد فترة طويلة من عدم الاتزان ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.

أسوان – بترول أسيوط

تعادل أسوان على ملعبه مع بترول أسيوط 0 – 0 ليفقد الفريقان نقطتين مهمين في سباق المنافسة على الصعود، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ13، بينما رفع بترول أسيوط رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.