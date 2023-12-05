شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: كنا فى حاجة للثلاث نقاط ولا أنظر للترتيب نهائيا إلا بالدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أنه لا ينظر إلى الترتيب فى هذا التوقيت وكل ما يهمه تجميع النقاط، والفوز على فاركو اليوم كان مهما جدا لرفع الضغوط من على الفريق.

وقال أحمد سامى، فى تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الفوز اليوم وكنا نحتاج الثلاث نقاط؛ لأن النتائج لم تكن جيدة قبل مواجهة الأهلي".

وأضاف مدرب سموحة: "الفرق كان يؤدى بشكل جيد ولكن النتائج لم تكن جيدة وهذا الفوز رفع الضغط من على فرج عامر رئيس النادى، وبشكر اللاعبين على المجهود الكبير والأداء العالى".

واختتم أحمد سامى تصريحاته قائلا: "مستحيل ألعب بثلاثة مدافعين ولكن تغييره حسام حسن كان الهدف منها الحصول على الكرة الثانية بعدما دفع فاركو بثنائى فى الهجوم".

ونجح سموحة في تحقيق الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في مستهل مباريات الجولة الثامنة من دورى NILE المقرر أن يُستكمل غدا.

تقدم وليد فرج لفاركو في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول، وتعادل البديل فادى فريد لسموحة في الدقيقة 53، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 59، ليرتفع رصيد الموج الأزرق إلى 12 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب ويرتقى للمركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 5 نقاط وما زال في المركز الرابع عشر.