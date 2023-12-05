شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد يتقدم لسموحة بهدفين مقابل هدف على فاركو بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البديل فادى فريد مهاجم سموحه في إحراز هدفين متتاليين لفريقه أمام فاركو لتصبح النتيجة 2 / 1 في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية في مستهل مباريات الجولة الثامنة لدورى NILE.

كان فاركو قد نجح في التقدم خلال الشوط الأول بهدف دون مقابل أحرزه محمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين، وظهرت رغبتهما في تحقيق الفوز؛ من أجل تحسين مركزيهما في جدول ترتيب الدورى؛ فسموحة يبحث عن الفوز الغائب من فترة طويلة، بينما يعانى فاركو من سوء توفيق خلال المباريات الماضية منذ قدوم خالد جلال المدير الفني الحالي للفريق، على الرغم من الجهد المبذول طوال الفترة الماضية.

يذكر أن سموحة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فاركو المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.