أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك بـ"قلبين" مع اقتراب انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - غازل أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء مع اقتراب انتهاء مدة إيقافه من قِبَل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، على خلفية مغادرة اللاعب برفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري معسكر الفريق قبل مواجهة زد إف سي.

ونشر فتوح عبر ستوري إنستجرام على حسابه الخاص، صورته في إحدى مباريات الزمالك وفي الخلفية جمهور الفارس الأبيض الذي يملأ المدرجات، ووضع على الصورة "قلبين بيض".



فتوح

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على الكرة، قد أكد أنه لم يتم تحديد موقف الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، من العودة للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية أو المشاركة فى التدريبات، عقب انتهاء إيقافهم.

وأضاف أحمد سليمان، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن عقوبة إيقاف الثلاث لاعبين ستنتهى يوم 8 من الشهر الجارى، لكن لم يتم تحديد موقفهم، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسة مع جهاز الكرة لتحديد الإجراء الذى سيتبع بعد انتهاء فترة الإيقاف مع اللاعبين الثلاثة.

وما زالت أزمة إيقاف ثلاثى الزمالك "أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى" متوهجة على الساحة الرياضية، خاصة أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بعرض اللاعبين الثلاثة للبيع، ويعد أحمد فتوح هو الأبرز فى تلك الأزمة بسبب رفضه تجديد تعاقده وارتباط اسمه بالانتقال للأهلى.

واشترط مجلس إدارة نادى الزمالك تقدم أحمد فتوح باعتذار رسمى للمجلس وللجمهور حتى يتم السماح له بالعودة للمشاركة مع الفريق المرحلة المقبلة.

وتدخل بعض المحبين ونجوم فريق نادى الزمالك القدامى من أجل إقناع أحمد فتوح بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وتقريب وجهات النظر بين الإدارة واللاعب، مع إمكانية تجديد التعاقد مع السماح له بالاحتراف الخارجى، وهو ما يمكن حدوثه فى الفترة المقبلة.