شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. انتظام موديست ونيدفيد وكريستو.. وتدريبات بدنية لياسر وعبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري ‏أبطال أفريقيا‎.‎

وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورة كاملة‎.‎

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي ‏تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا‎.‎

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، أكد خلالها ضرورة طي صفحة مباراة يانج أفريكانز، والتركيز الشديد ‏قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة القادم‎.‎

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.‎

فيما خاض محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي ‏أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ‏بصورة طبيعية

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.