شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. انتظام موديست ونيدفيد وكريستو.. وتدريبات بدنية لياسر وعبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر
وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورة كاملة.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، أكد خلالها ضرورة طي صفحة مباراة يانج أفريكانز، والتركيز الشديد قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة القادم.
وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.
فيما خاض محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في الملعب.
وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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