شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 4 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها انتظام موديست وكريم نيدفيد في تدريبات الأهلي، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مران الأهلى.. انتظام موديست ونيدفيد وكريستو.. وتدريبات بدنية لياسر وعبد المنعم

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري ‏أبطال أفريقيا‎.‎

وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورة كاملة‎.‎

فوز الأهلى والزمالك وسبورتنج فى ثامن جولات دورى سيدات الكرة الطائرة

أقيمت على مدار اليوم، الإثنين، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثامنة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الأهلى على الصيد 3/0 والاتحاد السكندرى على أصحاب الجياد 3/0، وادى دجلة على الواى 3/0، والشمس على دلفى 3/2، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى.. صور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش في بداية التحضير لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية أمس الأحد عقب العودة من تنزانيا بعد الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كولر يستغل مباراة بلوزداد فى تجهيز موديست قبل مونديال الأندية

يبذل الجهاز الطبي لفريق الأهلي جهودا كبيرة مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر لتجهيزه واللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جلسة كولر مع معاونيه تحسم القائمة النهائية للأهلي بمونديال الأندية

يعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة حاليا مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق الأول اليوم، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بالأمس عقب العودة من تنزانيا والانتهاء من خوض مباراته ضد يانج افريكانز التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويناقش كولر مع معاونيه القائمة النهائية للأهلي التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية والتى ستقام بالسعودية خلال شهر ديسمبر الجاري، قبل إرسالها إلى الفيفا مساء اليوم، باعتباره اليوم الأخير فى الموعد المحدد لإرسال القائمة النهائية والتي سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا فقط بدلا من 35 لاعبا فى القائمة المبدئية.

أبرزها جماهير الأهلى.. جدة تتزين بمشجعى أندية كأس العالم للأندية "صور"

كشفت تقارير صحفية عن إجراءات مدينة جدة السعودية باستقبال جماهير الأندية المشاركة فى كأس العالم للأندية 2023، التى تستضيفها المملكة العربية السعودية على ملعبَي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري إلى 22 ديسمبر.

ويستهل النادي الأهلي مشواره فى كأس العالم للأندية 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من مباراة يوم 12 الشهر ذاتهبين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

مدافع ومهاجم وظهير أيسر.. طلبات كولر من لجنة تخطيط الأهلى فى الشتاء

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من لجنة التخطيط بالنادى ضرورة التعاقد مع مهاجم محلى ومدافع وظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر الذى يعانى من تراجع النتائج هذا الموسم.

الأهلي ينهى ترتيبات استقبال بعثة شباب بلوزداد قبل مواجهة دوري الأبطال

أنهى مسئولو النادى الأهلى ترتيبات استقبال بعثة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر وصولها للإسكندرية غداً الثلاثاء، استعداداً لمباراة الفريقين المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كولر يفاضل بين كهربا وصلاح محسن لقيادة هجوم الأهلى أمام شباب بلوزداد

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، بين الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن لاعبىالفريق لاختيار أحدهما لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وشارك كهربا فى التشكيل الأساسى لمباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما جلس صلاح محسن على دكة البدلاء، وغاب الفرنسى أنتونى موديست عن اللقاء بسبب الإصابة بشد فى العضلة الضامة.