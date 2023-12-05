شكرا لقرائتكم خبر عن مكادي يوافق على استقالة عثمان أحمد عثمان بعد الخسارة أمام لافيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة مكادي، برئاسة أحمد الصحيفي، على قبول استقالة عثمان أحمد عثمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، ووجه الصحيفي الشكر إليهم على الفترة الماضية، التي قضوها في موقع المسئولية، وبذلوا فيها جهدًا كبيرًا؛ من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وكان عثمان أحمد عثمان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مكادي، قد تقدم باستقالته من منصبه، عقب مواجهة لاڤيينا اليوم ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري المحترفين والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد.

وأبدى عثمان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، حزنه الشديد من الهزيمة أمام لاڤيينا اليوم، موضحًا أن الحظ لم يحالف لاعبيه طوال المباراة، خصوصا أنه سيطر على معظم أوقات المباراة.

ووجه عثمان الشكر إلى اللاعبين على ما قدموه خلال مباراة لاڤيينا اليوم وخلال فترة قيادته للفريق.