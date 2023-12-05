شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل بامبا يتصدر ترتيب هدافى دورى المحترفين بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت، صدارة ترتيب هدافى دورى القسم الثانى أ بعد انتهاء مباريات اليوم فى الجولة الـ11، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز على بروكسى بثلاثة أهداف دون مقابل فى المباراة التى أقيمت باستاد بتروسبورت .

ونجح بامبا فى إحراز هدف فريقه الثالث فى شباك بروكسى ، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف وبفارق هدف وحيد عن نانا أنتوى مهاجم طنطا، فى الوقت الذى رفع فيه محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود رصيده إلى 6 أهداف أيضا بعدما احرز هدفين لفريقه فى مرمى طنطا فى اللقاء الذى انتهى لصالح الفريق العسكرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأسفرت مباريات اليوم عن النتائج التالية: فوز بتروجت بثلاثية نظيفة على بروكسى، كما استعاد حرس الحدود المركز الثانى مؤقتا برصيد 21 نقطة بعد فوزه أيضا على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحل لافيينا في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بعد فوزه على مكادى بهدف دون مقابل.

وأسفرت باقى مباريات اليوم عن تعادل أسوان وبترول أسيوط سلبيا، بينما فاز وى على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، وهى نفس النتيجة التى انتهت بها لقاء النجوم على النصر للتعدين، بينما تعادل غزل المحلة وراية 0/0.