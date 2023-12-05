شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يحدد مصير فتوح وصبحى والزنارى مع جهاز الكرة عقب انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على الكرة، أنه لم يتم تحديد موقف الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، من العودة للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية أو المشاركة فى التدريبات، عقب انتهاء إيقافهم.

وأضاف أحمد سليمان، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن عقوبة إيقاف الثلاث لاعبين ستنتهى يوم 8 من الشهر الجارى، لكن لم يتم تحديد موقفهم، مشيرًا إلى إنه سيتم عقد جلسة مع جهاز الكرة لتحديد الإجراء الذى سيتبع بعد انتهاء فترة الإيقاف مع اللاعبين الثلاثة.

وما زالت أزمة إيقاف ثلاثى الزمالك "أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى" متوهجة على الساحة الرياضية، خاصة أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بعرض اللاعبين الثلاثة للبيع، ويعد أحمد فتوح هو الأبرز فى تلك الأزمة بسبب رفضه تجديد تعاقده وارتباط اسمه بالانتقال للأهلى.

واشترط مجلس إدارة نادى الزمالك تقدم أحمد فتوح باعتذار رسمى للمجلس وللجمهور حتى يتم السماح له بالعودة للمشاركة مع الفريق المرحلة المقبلة.

وتدخل بعض المحبين ونجوم فريق نادى الزمالك القدامى من أجل إقناع أحمد فتوح بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وتقريب وجهات النظر بين الإدارة واللاعب، مع إمكانية تجديد التعاقد مع السماح له بالاحتراف الخارجى، وهو ما يمكن حدوثه فى الفترة المقبلة.