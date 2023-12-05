شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يختتم استعداداته لمواجهة إنبى غدا فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، استعداداته اليوم الإثنين، لمواجهة إنبى باستاد المقاولون العرب غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى Nile.

ويبحث أيمن الرمادى عن الفوز الرابع مع سيراميكا في بطولة الدورى، بعدما حقق الفوز على الداخلية وبيراميدز والبنك الأهلى، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على إنهاء الفرص لحسم المباراة مبكرا، كما حذر من خطورة أحمد أمين قفة مهاجم إنبى وعدمترك المساحات أمامه.

واستعان أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، بمباراة المصرى مع إنبى، لدراسة نقاط القوة والضعف للفريق البترولى، وعكف أيمن الرمادى وجهازه الفني على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق إنبى والتي ظهرت في مواجهة المصرى الأخيرة، لمواصلة تحقيق الانتصارات والتقدم أكثر في جدول الترتيب.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 10 نقاط، بعدما لعب 7 لقاءات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.