شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4 / 12 / 2023، العديد من الأخبار والأحداث المهمة على رأسها عودة استاد القاهرة لاستضافة المباريات فى يناير المقبل بمباريات كأس الرابطة، وتأكد انضمام أحمد حجازى لمنتخب مصر فى أمم افريقيا.

ودية منتخب مصر فى يناير تحسم موعد السفر لكوت ديفوار قبل أمم أفريقيا

ينتظر الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر تحديد مصير الودية التى يخوضها المنتخب في معسكره المقبل فى يناير، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية، لتحديد موعد سفر بعثة المنتخب لكوت ديفوار.

عبد المنصف: أتوقع انضمام محمد عواد لقائمة المنتخب بأمم أفريقيا لهذا السبب

حرص محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تهنئة محمد عواد حارس مرمى الفريق بمستواه الثابت الذى يقدمه خلال المرحلة الحالية، ونجاحه فى الحفاظ على نظافة شباكه منذ عودته للمشاركة. 22 لاعباً بقائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي فى دورى Nile اختار طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 22 لاعبا للسفر إلي الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الإسماعيلية. حقق حرس الحدود فوزا غاليا على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المكس ببرج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ11 لمسابقة دورى القسم الثانى أ . طاقم حكام صومالى لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 10 ديسمبر الجاري.

مودرن فيوتشر: حسم مصير عمر كمال عبد الواحد بعد مواجهة اتحاد العاصمة

أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن ملف عمر كمال عبد الواحد سيتم حسمه عقب مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هل يعتذر أحمد فتوح ويعود للمشاركة مع الزمالك؟

مازالت أزمة إيقاف ثلاثى الزمالك "أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى" متوهجة على الساحة الرياضية، خاصة أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بعرض اللاعبين الثلاثة للبيع، ويعد أحمد فتوح هو الأبرز فى تلك الأزمة بسبب رفضه تجديد تعاقده وارتباط اسمه بالانتقال للأهلى، فهل يعود اللاعب للمشاركة مع فريقه بعد انتهاء مدة الإيقاف؟، هو الأمر الذى نستعرضه فى صيغة سؤال واجابة فى الأسطر التالية..

تأكد انضمام أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، لقائمة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة فى كوت ديفوار، وتواصل جهاز المنتخب مع حجازى، الذى كشف عن عودته لمباريات الاتحاد تدريجياً خلال الأيام المقبلة ليكون جاهزاً تماماً للمشاركة فى البطولة.

يعود استاد القاهرة الدولى لاستضافة المباريات فى شهر يناير المقبل، وتحديدا بمباريات كأس الرابطة التى تقام الشهر المقبل، وتحديدا أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار.

2000 جنيه مكافأة لكل لاعب بالزمالك بعد الفوز على الأهلى بدورى الشباب